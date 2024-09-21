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حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع الرمثا في الأراضي المحتلة بالصواريخ
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف موقع لواء الـ300 بفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدف حزب الله تموضعا لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا. ‏ 

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 تموضعا لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا. ‏ 

‏ثكنة كيلع

كما اعلن حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا.  ‏ 

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