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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الداخلية اللبناني: نعيش ظروف دقيقة وخطيرة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الداخلية اللبناني
وزير الداخلية اللبناني

أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن لبنان يعيش ظروف دقيقة وخطيرة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية، متابعًا: «نقوم بجهد مضاعف من أجل تأمين احتياجات المواطنين ومتابعة التحقيقات تقنيا وفنيا».

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ننسق مع الأجهزة لخدمة المواطنين

وقال «مولوي»، خلال لقاء خاص له مع كاميرا «القاهرة الإخبارية»: «نقوم بجهد استخباراتي وأمني استباقي لكشف أي عميل أو خرق..تنسيق مع الأجهزة كافة لخدمة المواطنين وتسهيل فرق عمل الإسعاف والإنقاذ»، موضحًا أنهم يعملون على منع أي استغلال للظروف الحالية لإحداث أي خرق أمني.

الحكومة تقوم بجهد كبير

وشدد على أن الحكومة تقوم بجهد كبير في إطار دبلوماسي لاحتواء الوضع وإبعاد شبح الحرب، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في التعامل سواء أمنيا أو استخباريا، ويجب أن نكون على درجة كبيرة من اليقظة، مضيفًا: «طمأنة اللبنانيين في وحدتهم وتضامنهم من أجل مصلحة البلاد».

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