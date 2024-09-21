قاضي قضاة فلسطين: لن يكون هناك سلام ما دامت فلسطين ترزح تحت نير الاحتلال

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن السلام لا يمكن أن يتحقق إذا ظلت بعض القوى تستخدم البطش والعدوان ضد الشعوب والدول، ولن يكون هناك سلام في العالم ما دامت فلسطين ترزح تحت نير الاحتلال.

وأضاف الهباش، خلال كلمته أمام المنتدى الإسلامي العالمي العشرين في العاصمة الروسية موسكو، وأوردتها وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن " بقاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين يعني غياب السلام في العالم أجمع، وأن العالم كله باستثناء أميركا وإسرائيل يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودليل ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، حينما طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين في غضون عام وفق ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري بعدم قانونية الاحتلال واجراءاته في أرض دولة فلسطين".

وتابع إن الشعب الفلسطيني، وبالذات في قطاع غزة، يتعرض منذ سنة كاملة لإبادة جماعية للقطاع، تنفذها دولة الاحتلال من خلال تدمير كامل للبنية التحتية والمساكن والمساجد والكنائس والمدارس، وكذلك الأمر في الضفة الغربية فهناك عدوان همجي وحرب إبادة وتطهير عرقي في عموم أرض فلسطين.. مؤكدا أنه لا معنى لقيم الإنسانية والسلام في ظل استمرار العدوان والحرب.

وأكد قاضي القضاة أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض يوميا لانتهاكات من قبل الاحتلال والمستوطنين، حيث يتعرض لاعتداء وجريمة تهويد ممنهجة.. محذرا من أن استمرار استهداف المسجد الأقصى يمكن أن يقود العالم لحرب دينية سيكتوي بنارها العالم أجمع.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يريد السلام ويسعى إليه، ويضحي لأجله ودليل ذلك حينما قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بإقامة دولة سياسية على جزء من وطننا التاريخي فلسطين، ومع ذلك لا تزال إسرائيل مصرة على الاحتلال والعدوان ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.. مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام وأمن لأحد ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة أسوة بجميع شعوب العالم.

ودعا الهباش إلى بناء شراكة استراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي يمكن أن تدعم نحو تحقيق السلام العالمي وتحقيق التوازن المفقود من خلال إيجاد عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن استفراد قوى بعينها بمصير الشعوب والدول بالعالم.

وينعقد المنتدى الإسلامي العالمي هذا العام بنسخته العشرين في روسيا، بعنوان: "طريق السلام الحوار كأساس للتعايش"، بمشاركة المفتين وكبار العلماء والشخصيات الاسلامية من كافة أنحاء العالم.