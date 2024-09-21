برلماني يطالب العالم بتنفيذ القرار الأممي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رحب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالباً من العالم بجميع دوله ومنظماته اتخاذ جميع الإجراءات لاجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ هذا القرار.



وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن جميع الخطوات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستويين الإقليمي أو الدولي مشيراً إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، والأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة".

وقال المهندس حسن المير : إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل لها موقفها ودورها التاريخى والمحوري والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.