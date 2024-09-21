الرئيس الإيراني: قدراتنا الدفاعية والردعية نمت كثيرا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن القدراتها الدفاعية والردعية لبلاده نمت كثيرا لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة أن تفكر في العدوان على أراضيها.

وقال "بزشكيان" - في كلمة له خلال مراسم عرض عسكري للقوات المسلحة الايرانية أقيم صباح اليوم السبت بمناسبة بدء أسبوع "الدفاع المقدس" أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)- " اليوم، نمت قدرات إيران الدفاعية والردعية بشكل كبير بحيث لا يمكن لاي قوة شيطانية حتى التفكير بشن عدوان على أرضنا الحبيبة".

وأضاف أن طهران قادرة على إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بوحدة وتماسك الدول الإسلامية، مشيرا إلى أنه "بالوحدة والتماسك يمكن إيقاف "إسرائيل" الغاصبة والمتعطشة للدماء والإبادة عند حدها".

وزير الخارجية الإيراني: "إسرائيل" لن تحقق أهدافها في زيادة التوتر.. لكنها ستحاسب على جرائمها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إسرائيل لن تحقق أهدافها المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنها ستحاسب على جرائمها.

وقال "عراقجي" - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم /السبت/ - "لم تحقق إسرائيل أياً من الأهداف التي حددتها بعد عام من الحرب والقتل الوحشي لأهل غزة وقد وضع هذا الأمر إسرائيل في موقف خطير في المنطقة وجعله مستعد لارتكاب أي جريمة وإشعال النار والحرب في المنطقة من أجل إنقاذ نفسه من الوضع الحالي".

وأضاف أن "دول المنطقة وإيران تعاملت دائما مع هذه القضايا بيقظة،ونحن نراقب بعناية وننظم سياساتنا بعناية ومن المؤكد أن الكیان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سیحاسب على جرائمه " .

وأشار "عراقجي"، الذي وصل إلى نيويورك مساء أمس /الجمعة/ على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تنعقد في ظل الظروف الملتهبة التي تشهدها منطقة غرب آسيا، حيث تواجه المنطقة يوميا توترات متزايدة وأعمال إرهابية وإجرامية تقوم بها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان.

وتابع: "الموضوع الأهم في اجتماعاتنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناقشة التوتر المتزايد والأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل والتي يجب على المجتمع الدولي مواجهتها".