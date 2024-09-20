مندوب إيران بالأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بإجراءات حاسمة لوقف جرائم إسرائيل

طالب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الجرائم الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وطالب مندوب إيران، مجلس الأمن بإدانة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 8 شهداء و59 جريحًا.

وقالت الوزارة في بيانها أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات، مشيرةً إلى أن فرق الإسعاف لا تزال تعمل في موقع القصف لإجلاء المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

يشار إلى أن الغارة الإسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس بالضاحية، وهي معقل لحزب الله، مما تسبب في دمار واسع النطاق. وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، بينما تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخماد الحرائق الناجمة عن القصف.

وتأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل، في وقت يشهد فيه لبنان حالة من الغليان بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.



وفي إطار آخر، قالت مصادر لبنانية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل، القيادي البارز في حزب الله اللبناني ، المعروف أيضًا باسم "تحسين"، يعد الرجل الثاني في الحزب ويشغل منصب عضو في المجلس الجهادي، أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، كما أنه قائد قوة الرضوان.

وأكد مصدر مقرب من الحزب أن الغارة الإسرائيلية كانت تستهدف عقيل بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله. يُذكر أن عقيل مطلوب من قبل القضاء اللبناني بتهمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شفيق الوزان، كما أنه ملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) لدوره في تفجير السفارة الأميركية ومركز المارينز في بيروت عام 1983، مما أسفر عن مقتل 241 أميركيا.

وفقًا لموقع وزارة الخارجية الأميركية، كان عقيل أيضًا مسؤولًا عن عمليات اختطاف رهائن أميركيين وألمان في لبنان خلال الثمانينات. وتصنفه الولايات المتحدة كـ"إرهابي عالمي" وتعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.



