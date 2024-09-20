الفول السوداني وفاعليته في إنقاص الوزن

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين، مما يجعلك تشعر بالشبع ويحد من نوبات الجوع المفاجئة، وغالبًا ما يُنظر إلى الفول السوداني على أنه وجبة خفيفة عالية السعرات الحرارية والتي قد تعيق أهدافك في إنقاص الوزن، ومع ذلك، على عكس الاعتقاد السائد، يمكن أن يكون الفول السوداني في الواقع إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت تتطلع إلى التخلص من بعض الوزن، نظرًا لغناه بالعناصر الغذائية والدهون الصحية والبروتين، يمكن أن يساعد الفول السوداني في التحكم في الجوع واستقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة الدائمة.. بحسب موقع"onlymyhealth".

الفول السوداني وجبة سحرية لإنقاص الوزن

1- محتوى البروتين العالي يجعلك تشعر بالشبع

الفول السوداني مصدر غني بالبروتين، حيث يحتوي على حوالي 25 جرامًا لكل 100 جرام، ومن المعروف أن البروتين يزيد من الشعور بالشبع، مما يعني أنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

ووجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أعلى من البروتين تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكبر مقارنة بالأنظمة الغذائية منخفضة البروتين.

2- الدهون الصحية التي تساعد على فقدان الوزن

على الرغم من أن الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنه يتكون في المقام الأول من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الصحية، والتي تعد مفيدة لصحة القلب وإدارة الوزن.

يمكن أن تساعد هذه الدهون في التحكم في الجوع، على عكس الدهون المتحولة أو الدهون المشبعة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، وأبرزت دراسة في مجلة التغذية أن الأفراد الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في الفول السوداني، شهدوا تحكمًا أفضل في الوزن وانخفاضًا في دهون البطن مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

3- استقرار نسبة السكر في الدم

يحتوي الفول السوداني على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنه يطلق الجلوكوز ببطء في مجرى الدم، يساعد هذا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ويقلل من ارتفاع الأنسولين الذي يمكن أن يؤدي إلى تخزين الدهون.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition & Metabolism أن دمج الفول السوداني في الوجبة يمكن أن يساعد في خفض الاستجابة الكلية لنسبة السكر في الدم، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يديرون وزنهم ومستويات السكر في الدم.

4- يساعد محتوى الألياف على الهضم والشبع

الفول السوداني مصدر جيد للألياف الغذائية، حيث يحتوي على حوالي 8 جرامات لكل 100 جرام، مما يساعد في تعزيز صحة الأمعاء، والهضم المنتظم، والشبع لفترة طويلة.

وأشارت دراسة من مجلة التغذية إلى أن زيادة تناول الألياف يرتبط بانخفاض وزن الجسم وانخفاض محيط الخصر، ولا تساعد الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين الهضم، ومنع الانتفاخ، وهي مشكلة شائعة أثناء رحلة إنقاص الوزن.

5- التحكم في كثافة السعرات الحرارية

على الرغم من أن الفول السوداني غني بالسعرات الحرارية، إلا أن الدراسات تشير إلى أنه قد لا يساهم في زيادة الوزن عند تناوله باعتدال.

ووجدت الأبحاث الصادرة عن المجلة الدولية للسمنة أن المكسرات مثل الفول السوداني لا تساهم في زيادة الوزن المتوقعة بسبب محتواها العالي من الألياف والبروتين، مما يعزز الشعور بالشبع ويزيد من التمثيل الغذائي قليلاً، وهذا يعني أن حفنة من الفول السوداني يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى عالية الكربوهيدرات مثل رقائق البطاطس أو البسكويت المملح.

نصائح تناول الفول السوداني

راقب الكمية: تناول كمية صغيرة (حوالي 30 جرامًا) لتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة.

اختر الأصناف غير المملحة وغير المحلاة: تجنب الفول السوداني المنكه الذي يضيف السكريات والأملاح غير الضرورية.

تناوله مع الفواكه أو الخضروات: يمكنك مزج الفول السوداني مع الفواكه أو الخضروات الغنية بالألياف للحصول على وجبة خفيفة متوازنة.

يمكن أن يكون الفول السوداني، عند تناوله باعتدال وعدم الإفراط فيه، مصدر أساسي في رحلة إنقاص الوزن، كما أن مزيجه من البروتين والدهون الصحية والألياف ومؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض يجعله وجبة خفيفة مغذية يمكن أن تساعدك على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف إنقاص الوزن.