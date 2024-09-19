قضية رأي عام.. مصطفى بكري يعلق على رفع سعر أسطوانات الغاز (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أنبوبة البوتوجاز أصبحت قضية رأي عام، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من أجل تقديم الدعم للمواطنين، ولكن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة على الدولة.



رفع جزء من الدعم عن أسطوانات الغاز للمنازل كان ضروريا

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، أن رئيس الوزراء قد أكد أن رفع جزء من الدعم عن أسطوانات الغاز للمنازل كان ضروريا، خاصة مع إرتفاع فاتورة على الدعم، مؤكدا أن تكلفة الأنبوبة على الدولة 340 جنيها، وكانت تُباع للمواطنين بـ 100 جنيه يعني تحمل الدولة الجزء الأكبر من الدعم.

وتابع مصطفى بكري المواطن يتحمل معاناه كبيرة والرئيس أشاد بمدى تحمل المواطن للأزمات التي تحدث والدولة تواجه تحديات لا تخفى على أحد.

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أصبحت متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز أمرًا بالغ الأهمية للكثير من المواطنين، وذلك بعدما حدث صباح اليوم من تحريك جديد في الأسعار.



ومع ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، يواجه العديد من المواطنين تحديات مالية متزايدة، مما ينعكس على تكلفة المعيشة بشكل عام.



زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

وأعلنت وزارة البترول عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري. ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً يوم الأربعاء.

وارتفع ثمن أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما سيزيد سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.

قرار الحكومة بشأن ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.



وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:



(المادة الأولى)

يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:

150 جنيهًا الأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.

200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.



هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.



ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز في مارس 2024

وفي يوم الجمعة 22 مارس 2024، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك أسعار أسطوانة البوتاجاز بنحو 33% بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.



ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا للأسطوانة قبل الزيادة، للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام.

كما تم زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز في مارس 2023 منذ عامًا وتم رفعها إلى 75 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.