نقيب الفلاحين: سعر الأسمدة في السوق الحر وصل 20 ألف جنيه للطن

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن سعر الأسمدة في السوق الحر يصل إلى 20 ألف جنيه للطن، ما أثر على وصول الدعم للفلاح البسيط.

وقال نقيب الفلاحين، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا بد أن يتم تحويل دعم الأسمدة لدعم نقدي، مؤكدا أنه يوجد سعران للأسمدة المدعمة في الأسواق.

وتابع نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو اللحم البقري القائم بـ 160 جنيها، والبعض يحرف هذه التصريحات ويزعم أنني تحدثت عن سعر كيلو اللحم بشكل عام، أما على مستوى طن تقاوى البطاطس ارتفع إلى 150 الف جنيه، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار في النهاية.

إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالى 18 ألف منتفع

في إطار التنسيق بين أجهزة وزارات الدولة قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالى 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطنًا لهم حيازات زراعية، حيث تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وذلك وفقًا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.



وأضافت وزارة الزراعة، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنها تقوم بالتنسيق أيضًا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء.

جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع على مدار الساعة جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية ويوجه قيادات الوزارة بالإزالة الفورية لحالات التعدى مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى.