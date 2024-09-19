نشأت الديهي: مصر ستصبح من أهم 10 اقتصاديات في العالم عام 2075

علق الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مستقبل مصر، قائلا: "اللي بيقرأ تاريخ بيقدر يفسر اللحظة الراهنة، وبقدر أفسر اللي بيحصل قدامي لأن كل شيء تكرر قبل ذلك بشكل أو بآخر، وتستطيع استشراف المستقبل من خلال قراءة التاريخ بشكل صحيح".

اقتصاد مصر هيبقى ضخم جدا سنة 2075



وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامجه “بالورقة والقلم” عبر فضائية "النهار": "كل الدراسات تقول إن مصر ستصبح من أهم 10 اقتصاديات في العالم، خلال الفترة من 2050 حتى 2075، وسيكون اقتصاد مصر ضخم جدا، وهذا الكلام مبني على إحصائيات ومعادلات"، معقبا: "اقتصاد مصر هيبقى ضخم جدا سنة 2075".

وتابع نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: "من خلال المنظور الخاص بي أنا متفائل جدا بمستقبل مصر رغم كل ما يدور ويتراكم من أزمات".

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة المصرية جاءت باستراتيجيات مختلفة بها قدر كبير من المرونة، فقد دشنت بنية تحتية ذات صلة بتوفير السلع الغذائية الكبيرة، مما وفر قدر كبير من الاكتفاء الذاتي على المستوى الداخلي، كما وفر هذا الأمر قدرا كبيرا من فاتورة الواردات، حيث أخذ في الاعتبار تأثيرات هذا الأمر على سعر صرف العملة وعدم إهدار المخزون الدولاري داخل الدولة.

وتابع «عنبر»، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»،«لكن السلع الزراعية وتحديدا السلع الغذائية، اعتبرت هذه السلع بأنها لها علاقة باعتبارات الأمن القومي خاصة بعد جائحة كورونا، لأنها تصنف حول أن الدولة لابد من أن تنتجها حتى لو كانت تكلفة انتاجها أغلى من تكلفة استيرادها من الخارج، لأن في حالة تعرض العالم إلى الإغلاق يمكن للدولة الحفاظ على مخزون جيد من هذه السلع».

مصر أكثر الدول جذبا للاستثمار

وأشار إلى أن الدولة المصرية تصنف الدولة الأكثر جذبا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وفقا للتقارير الإقليمية والعالمية، وأن مصر لديها مناخ أكثر استقرارا وجذبا للاستثمار على المستوى المالي والنقدي أو مستوى البنية التحتية والتشريعية أو على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي، خاصة مع وجود البنية التحتية التكنولوجية.