الصحف الصومالية تبرز تكريم الرئيس السيسي لوزير الأوقاف السابق بالصومال

اهتمت وكالة الأنباء الصومالية (سونا) والصحف والمواقع الإخبارية الصومالية بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشيخ عبد القادر شيخ علي إبراهيم وزير الأوقاف والشئون الدينية السابق ووزير دولة شؤون الرئاسة السابق بدولة الصومال.

تكريم الرئيس السيسي لوزير الأوقاف الصومالي السابق

وأبرز موقع صحيفة قراءات صومالية الإلكتروني تكريم سيادة الرئيس لوزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق بدولة الصومال فقالت : السيسي يمنح وزير الأوقاف السابق للصومال وسام العلوم والفنون، مضيفة بأن وزير الأوقاف والشؤون الدينية المصري الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، في دعوة موجهة إلى عبد القادر شيخ إبراهيم بغدادي، قال :” يسرني أن أعبر عن سعادتي البالغة لاختيار سيادتكم للتكريم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية، بمنحكم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى - ذلكم الوسام الذي لا يمنح إلا لكبار العلماء والمفكرين المستنيرين الذين أثروا الحياة الفكرية بجهودهم العلمية الرصينة، و يأتي هذا التكريم في ظل علاقاتنا المتينة، وفي ظل أواصر التعاون بيننا لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف”.

كما أبرز موقع صحيفة مقديشيو برس الإلكتروني تكريم سيادة الرئيس لوزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق بدولة الصومال فقالت : السيسي يمنح وزير الأوقاف السابق عبد القادر بغدادي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، مضيفة أن هذا التكريم جاء ضمن تكريم عدد من الشخصيات الإسلامية البارزة التي ساهمت في إثراء الفكر الإسلامي وتعزيز الدعوة على المستويين المصري والعالمي، وذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف المصرية بذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الماضي.