وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف الصومالي السابق

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الشيخ عبد القادر شيخ علي إبراهيم، وزير الأوقاف الصومالي السابق، لبحث سبل التعاون في المجال الدعوي.

هنأ وكيل الأزهر، وزير الأوقاف الصومالي السابق على تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأنها لفتة طيبة من الرئيس لعلماء الصومال، مبينا أن الأزهر صاحب رسالة عالمية يحرص على نشرها في كل أنحاء العالم، وهي أمانة يتحملها منذ عدة القرون، كما يعمل على نشر الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، فهذا الدين يحمل الخير للعالم أجمع.

من جانبه أعرب وزير الأوقاف الصومالي السابق عن شكره وتقديره للأزهر وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده في خدمة الإسلام وقضايا الأمة العربية، مبينا أن الوسطية التي انتهجها الأزهر أسهمت بشكل كبير في تصدير صورة طيبة عن الإسلام، كما تصدت لأصحاب الأفكار المتشددة، الذين حاولوا تشويه هذا الدين.

الضويني يستعرض جهود الأزهر في دعم مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وعلى صعيد اخر؛ قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دائما ما يدعم المرأة ويؤمن بأن دورها مهم في توجيه وترسيخ القيم والتقاليد المصرية الأصيلة، وإننا إذا أردنا أن ننشىء مجتمعا متقدما يتحلى بقيم قويمة علينا أن نهتم بالمرأة منذ ولادتها، لأن بها صلاح المجتمع أو ضياعه، لذا فقد حرص شيخ الأزهر على تمكين المرأة وتوليتها الكثير من المناصب القيادية وتكللت هذه الجهود بحصول الأزهر على المركز الأول في تمكين المرأة المصرية وتوفير الفرص.

وأضاف وكيل الأزهر خلال ملتقى «قادرات نحو مستقبل أفضل» الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، أن المرأة هي عماد الأسرة، وشريكة في إعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات والأوطان، فهي بفطرتها مدربة على أهم الأساسيات والمهارات التي يتعلمها الفرد في مراحل حياته الأولى وترافقه حتى مماته، ومن هنا تبرز أهمية إعداد المرأة وضرورة إكسابها المهارات والمعارف اللازمة لتتمكن من إنجاز مهمتها العظيمة، حيث ينعكس ذلك بالطبع على كافة مجالات الحياة وتنهض بجهودها الأوطان.

وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر يعمل على تعزيز وعودة الكثير من القيم المفقودة والتي تنال من عزيمة شبابنا، كقيمة التغاضي والتغافل، مبينا أن الوقوف عند التفاصيل البسيطة يؤثر على العلاقات الطيبة بين البشر مما ينشر البغضاء والكراهية.