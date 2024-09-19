وزير الأوقاف يشهد احتفال نادي هيئة قضايا الدولة بالمولد النبوي الشريف 

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال نادي هيئة قضايا الدولة بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقبال وزير الأوقاف المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وحضر الاحتفال كل من الأستاذ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار خالد زين رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي، والمستشار كرم حجازي المستشار القضائي لوزارة الأوقاف، و الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، وفضيلة الدكتور أحمد ممدوح نائبًا عن فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والشيخ عبد القادر شيخ علي إبراهيم وزير الأوقاف والشئون الدينية السابق في الصومال، وفضيلة الشيخ جابر بغدادي.

وهنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة و الحضور الكرام جميعًا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد وزير الأوقاف أنه حق لنا أن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مظهر الفضل الأعظم ومظهر الرحمة الأكمل، وكأن الآية الكريمة هذه ما نزلت إلا في مقامه الشريف، فهو أسمى مظاهر فضل الله، وهو أكمل مظاهر رحمة الله، فنحن مأمورون بالفرح بمولده الشريف، فهو من أعظم القربات والعبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا.

وأضاف وزير الأوقاف أن الله قد جَمّل رسوله صلى الله عليه وسلم بكل جميل من الأخلاق.

واختتم حديثه بالدعاء؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يُسعد الجميع بالمولد النبوي الشريف، وأن يجعلنا مفتاح البهجة والسرور على البيوت والأسر، وأن يخلِّقنا بالأخلاق المحمدية الشريفة، وأن يتجلى الله تبارك وتعالى على أرض الكنانة مصر ببركة المولد النبوي الشريف بالأمان والعافية والرخاء والسعة والحلم والكرم والعطاء والحضارة والوفرة، وأن يجمّل الله أخلاقنا جميعًا، ويوسع أرزاقنا جميعًا، وأن يحفظ مصر بحفظه الجميل، وأن يسدد سعي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في خدمة هذا البلد، وأن يحفظ الله تعالى جيش مصر العظيم، وأن يسدد رميهم، وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم.