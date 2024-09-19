"مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم".. ورشة عمل بمعهد الاقتصاد الزراعي

ترتكز جهود الدولة المصرية على تنمية العنصر البشرى كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والمرافق.

وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتوفير الدعم والمناخ الملائم لتحسين بيئة العمل البحثي والابتكاري، وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

مؤشرات التنمية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم" وقال د. عبد الوكيل أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الورشة استهدفت التعريف بمفهوم التنمية البشرية، عرض لتطور قياس التنمية، مبررات ودواعي اللجوء لمؤشرات التنمية، خصائص مؤشر التنمية الجيد، تصنيف مؤشرات التنمية، معايير تقييم مؤشرات التنمية البشرية، وعرض للتصنيفات المختلفة لمؤشرات التنمية، عرض لمؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم. وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء، وطلاب كليات الزراعة من الجامعات المصرية.

وأضاف عبدالوكيل أنه من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات كالآتي:

- الاستدامة على إصدار تقارير التنمية الريفية التي يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وأن تكون على مستوى محافظات الجمهورية.

- الاستفادة من دلائل وتقارير التنمية البشرية في إعداد الدراسات والبحوث بما يساعد على تحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة.



- يجب الاستفادة من مؤشرات التنمية البشرية في مختلف محافظات الجمهورية بما يساعد في تحقيق تنمية ريفية حقيقية وتخفيض الفقر في الريف المصري.