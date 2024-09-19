الزراعة: انخفاض تدريجي لأسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى أننا في فترة فاصل العروات والتى تشهد ارتفاعًا في أسعار الخضروات نتيجة لقلة المعروض في الأسواق، مؤكدًا أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا الفترة المقبلة مع ظهور إنتاج العروة الجديدة.



وأوضح إبراهيم أن الوزارة تستورد أفضل أنواع تقاوي الطماطم، مؤكدًا أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية.



وكانت أسعار الطماطم في مصر قد شهدت حالة من الارتفاعات المتكررة، حيث كانت من الخضروات المتوفرة بالأسواق وعلى موائد المصريين بكثرة كونها تدخل في أغلب الوجبات والأطباق الرئيسية بشكل يومي، إلا أن هذا المحصول الحيوي يواجه تحديات كثيرة أدت إلى تراجع إنتاجه وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، وأصبحت الآن تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسرة، وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الحالي بنسبة بلغت نحو 20%، ليتجاوز الكيلو جرام 35 جنيها بالأسواق والمحال التجارية.