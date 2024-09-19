ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق البحيرة اليوم الخميس

تشهد أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة في قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر 2024، ارتفاعا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البوري بين ما بين 120 إلى 130 جنيهًا حسب الحجم، وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 70 إلي 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 45 إلي 55 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم ما بين 350 إلى 370 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة ما بين 290 إلى 320 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة ما بين 240 إلي 280 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي ما بين 70 إلي 80 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 240 إلي 280 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أسماك البطاطا ما بين 60 إلي 70 جنيها، كما تراوحت أسعار الكابوريا ما بين 130 إلي 160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أسماك المرجان ما بين 80 إلي 90 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة ما بين 90 إلي 100 جنيه للكيلو.