بايرن ميونخ في مهمة صعبة أمام دينامو زغرب فى دوري أبطال أوروبا

يستعد بايرن ميونخ الألماني لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، أمام دينامو زغرب الكرواتي في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.



يتسلح فريق بايرن ميونخ في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب أليانز أرينا بالأرض والجماهير في مواجهة دينامو زغرب والذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه حيث يطمح الفريق البافاري، في تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشواره بقوة في البطولة القارية.

ويطمح بايرن ميونخ بقياده مدربه البلجيكي فينسنت كومباني في المنافسة بقوة على لقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا لاسيما وأن الفريق البافاري لديه معنويات مرتفعة بعد نجاحه في تحقيق الفوز في أول ثلاث مواجهات له في بطولة الدوري الألماني.

ومن جانبه يأمل دينامو زغرب في العودة من مباراة اليوم بالثلاث نقاط قبل مباراة الذهاب المقررة بين الفريقين في وقت لاحق.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب

تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ الألماني ودينامو زغرب الكرواتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام دينامو زغرب

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أوباميكانو، كيم مين جاي، جيريرو.

خط الوسط: جواو بالينيا، بافلوفيتش، موسيالا.

خط الهجوم: جنابري، هاري كين، أوليسي.