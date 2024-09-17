تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني تياجو موتا على تشكيل فريق يوفنتوس الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق يوفنتوس مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني تياجو موتا بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل تحفيز اللاعبين في بداية مشوار البطولة بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة والمنافسة على اللقب.

ويتسلح فريق يوفنتوس بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاثة، بينما يبحث أيندهوفن عن الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه والعودة إلى هولندا بالفوز أو التعادل على أقل تقدير.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إيندهوفن

حارس المرمى: بيرين

الدفاع: كالولو - غاتي - بريمر - كامبياسو

الوسط: لوكاتيلي - دوجلاس - كووبميينيرز

الهجوم: غونزاليس - كينان يلدز - فلاهوفيتش

موعد مباراة يوفنتوس وإيندهوفن والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إيندهوفن في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.