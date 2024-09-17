إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في أسواق بقرى ومدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر 2024، بمعدل يتراوح ما بين أربعة إلي خمسة جنيهات للكيلو الواحد، حيث تراوحت الأسعار ما بين 87 إلى 89 جنيها للكيلو، وتجولت "الوفد" داخل عددا من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب على الأسعار، تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 97 إلى 99 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 119 إلي 121 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 100 الى 102 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي "السوداني" ما بين 121 و122 جنيها.

وتراوحت أسعار الارانب ما بين 110 الى 112 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 185 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 40 جنيها للكيلو، وجناح 50 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 185 جنيها للكيلو، ووراك 91 جنيها للكيلو، وشاورما 185 جنيها للكيلو، وفصوص 185، كبد صافي 110 جنيها للكيلو، كبد وقوانص 90 جنيه، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 95 إلي 97 جنيها للكيلو.