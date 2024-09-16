حقيقة عودة جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد طلبها الطلاق رسميًا

ظهرت الممثلة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية جينيفر لوبيز وزوجها السابق بن أفليك علنًا لأول مرة منذ انفصالهما.

وبحسب موقع E News ، خرجت جينيفر لوبيز وأفليك برفقة أطفالهما في رحلة عائلية في لوس أنجلوس في 14 سبتمبر بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تقديم ممثلة Hustlers طلبًا للمحكمة لإنهاء زواجهما .

وظهرأفليك وجينيفر لوبيز وهما يدخلان إلى فندق مع أصغر أطفاله من زوجته السابقة جينيفر جارنر، سيرافينا أفليك، البالغة من العمر 15 عامًا، وصامويل أفليك صاحب لـ 12 عامًا، وتوأم جينيفر لوبيز ماكس وإيمي ، 16 عامًا، من زوجها السابق مارك أنتوني .

وظهر، الذي ارتدى قميصًا أزرق اللون بأزرار وبنطال جينز وحذاء نايكي، برفقة جينيفر لوبيز، التي ارتدت قميصًا أسود قصيرًا وبنطال جينز أزرق غامق عالي الخصر، داخل سيارة رياضية، مع وجود الممثل في مقعد السائق ومغنية "Let's Get Loud" تجلس بجانبه.

تواصلت E News مع ممثلي النجمين للتعليق على حالة علاقتهما ولكن لم تتلق أي رد، وكانت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 55 عامًا، تقدمت بطلب للطلاق من بن أفليك، صاحب الـ 52 عامًا، بعد أكثر من عامين من زواجهما في لاس فيجاس بعد تجدد قصة الحب التي نشبت بينهما قبل عقد من الآن، وفي طلبها، أشارت جينيفر لوبيز إلى أن الزوجين انفصلا في أبريل الماضي.

وخرج الممثل - الذي لديه أيضًا ابنة اسمها فيوليت أفليك ، 18 عامًا، من جارنر بصحبة جينيفر لوبيز في نزهة عائلية بعد حوالي أسبوع من ظهور الممثلة على السجادة الحمراء بمفردها في العرض الأول لفيلم Unstoppable في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2024 ، والذي شارك في إنتاجه الفائز بجائزة الأوسكار بن أفليك، والذي بقي في لوس أنجلوس .

حضر أحد المنتجين المشاركين، وهو صديقه القديم مات ديمون ، العرض الأول والذي ظهر يتحدث مع جينيفر لوبيز ويبدو كما لو كان يواسيها ممسكًا بيدها في حفلة بعد العرض .

وعلى الرغم من غياب آفليك، أشار مخرج فيلم Unstoppable ويليام جولدنبرج إلى أنه لا يوجد أي حرج بين الممثلين وطاقم العمل بسبب انفصال الزوجين السابقين، وقال في العرض الأول: "لقد كان الأمر دائمًا يتعلق بالفيلم، وهذا أمر شخصي بالنسبة لهم. لقد ركزنا فقط على الفيلم وعلى الجائزة".

نظرة على علاقة أفليك ولوبيز في الصور...