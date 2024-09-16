تحتوي على الكثير من الماء.. فوائد الكوسة الصغيرة لجسم الإنسان

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من تحديد فوائد الكوسة الصغيرة لجسم الإنسان.

ولقد ثبت أن هذه المنتجات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على عمل جسم الإنسان بأكمله وفي السابق، لم يفترض الباحثون أن هذه الخضار يمكن أن تكون مفيدة جدا.

ويختار الكثير من الناس الربيع، عندما يكون موسم الفيتامينات والخضروات والفواكه ولا يتوقفون عن اختيارهم لهذا المنتج، ولكن في هذه الأثناء، يفعلون ذلك عبثا وتحتوي هذه الخضروات على 24 سعرة حرارية فقط، أي أنها غذائية ومفيدة لأولئك الذين يشاهدون شكلهم، ولكن هذه ليست كل مؤشرات قيمتها للجسم.

وفقا للعلماء، فإن 95٪ من الكوسة تتكون من الماء، والباقي مخصص للبروتينات والكربوهيدرات وهذه عناصر مهمة لعمل جسم الإنسان ويمتصها الجسم أيضا وتزيل السموم جنبا إلى جنب مع السوائل الزائدة والكوليسترول.

وميزة الكوسة هي أنه على الرغم من الكمية الكبيرة من السوائل في تكوينها، فإنها يمكن أن تشبع الشخص بسرعة وتحتوي على الحد الأدنى من الدهون، وهو مثالي لأولئك الذين يحبون إنقاص الوزن.

ويقول العلماء إن كل هذا مؤشر على أنه يجب استهلاك الكوسة بانتظام، ومن المهم أيضا إعطائها للأطفال، لأنها مفيدة أيضا للجسم المتنامي.

وتحتوي الخضراوات الصغيرة على فيتامين ج، الذي يقوي المناعة، وأشار أيضا إلى فوائدها للأطفال الصغار بسبب نقص الحساسية وتحت الضغط، سيكون هذا المنتج أيضا لا غنى عنه وسيساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع المرض.