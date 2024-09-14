وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة الزقازيق

يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين الزقازيق اليوم السبت.

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

استعداد مستشفيات جامعة الزقازيق

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق يرأس فريق عمل من كبار الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وكانت سيارات الإسعاف بوزارة الصحة قد نقلت 26 حالة مصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي عقب الحادث مباشرة، لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، بمحافظة الشرقية إلى 49 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة، وجاري المتابعة.