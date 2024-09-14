الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الهلال يتقدم على الرياض بهدف سالم الدوسري

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

تقدم فريق الهلال بالهدف الأول على الرياض في المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف في الدقيقة 57 من عمر المباراة عن طريق النجم سالم الدوسري ليمنح فريقه التقدم والاقتراب خطوة من النقاط الثلاثة.

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التعادل يسيطر على الشوط الأول من مباراة الهلال والرياض

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جمهور الهلال يرحب بالصفقات الجديدة على طريقتهم الخاصة

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو 

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز – سافيتش - مالكوم 

الهجوم: سالم – ماركوس – ميتروفيتش

جمهور الهلال يرحب بالصفقات الجديدة على طريقتهم الخاصة

حرص جمهور نادي الهلال السعودي على الترحيب بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي، وذلك خلال مواجهة الرياض الآن.

وقامت جماهير الهلال بصناعة بانر خاص للترحيب بالصفقات الجديدة الأربعة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي وهم كانسيلو و ماركوس ليوناردو و متعب الحربي و خالد الغنام.

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