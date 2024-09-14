التعادل يسيطر على الشوط الأول من مباراة الهلال والرياض

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الهلال والرياض الجارية الآن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز – سافيتش - مالكوم

الهجوم: سالم – ماركوس – ميتروفيتش

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص خلال مجريات الشوط الأول، الذي جاء سلبيًا ولم تهتز الشباك طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وقامت جماهير الهلال بصناعة بانر خاص للترحيب بالصفقات الجديدة الأربعة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي وهم كانسيلو و ماركوس ليوناردو و متعب الحربي و خالد الغنام.