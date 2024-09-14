الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جمهور الهلال يرحب بالصفقات الجديدة على طريقتهم الخاصة

صفقات الهلال الجديدة
صفقات الهلال الجديدة

حرص جمهور نادي الهلال السعودي على الترحيب بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي، وذلك خلال مواجهة الرياض اليوم بالدوري.

وقامت جماهير الهلال بصناعة بانر خاص للترحيب بالصفقات الجديدة الأربعة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي وهم كانسيلو و ماركوس ليوناردو و متعب الحربي و خالد الغنام.

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ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الرياض

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تشكيل مباراة الهلال والرياض المتوقع في الدوري السعودي

ويلتقي الهلال الآن مع فريق الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024 – 2025.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو 

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز – سافيتش - مالكوم 

الهجوم: سالم – ماركوس – ميتروفيتش

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