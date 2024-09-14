الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بوتين:  الدفاع عن حرية التعبير والنضال أمر مهم في ظل التعددية القطبية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي ، أن الدفاع عن حرية التعبير والنضال من أجل الحصول على معلومات دقيقة أصبح أمرا مهما بشكل خاص بالفترة الصعبة التي يشهدها العالم في ظل التعددية القطبية،  وفقا لما أعلنته "روسيا اليوم". 

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وقال بوتين، في رسالة فيديو مصورة وجهها بمناسبة الذكرى الـ 120 لتأسيس وكالة تاس الروسية للأنباء،: "أصدقائي الأعزاء! أهنئ بصدق فريق تاس بأكمله، وكل من عمل هنا في فترات زمنية مختلفة، بمناسبة الذكرى الـ 120 لتأسيس وكالة الأنباء الإخبارية الروسية".

وشدد الرئيس بوتين في رسالته على أن حرية التعبير الحقيقية تعكس الآراء المختلفة وتسمح بالبحث عن حلول وسط ومقاربات مشتركة لحل المشاكل العالمية.

وتم عرض الرسالة المصورة للرئيس في أمسية احتفالية خُصصت للاحتفال بالذكرى السنوية لوكالة تاس، في مسرح "البولشوي" في العاصمة موسكو.

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