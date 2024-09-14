ختام البرنامج التدريبي لطلاب جنوب الوادي بجامعة مايكل الأول برومانيا

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب جامعة جنوب الوادي بجامعة مايكل الاول برومانيا خلال الفترة من 9 إلى ١٤سبتمبر برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق الاتفاقيةبالجامعة.

تضمنت مشاركة الطلاب مجموعة متنوعة من الأنشطة ،والورش، والزيارات المهنية في المجال التجريبي ومحطات البحث.

تضمنت جولة بقسم التقنيات الزراعية تنفيذ الأنشطة في محطة البحث والتطوير الزراعي لوفرين حيث تابعوا التقنيات الزراعية الحديثة التطبيقية. وحضروا جلسات في قسم التنمية المستدامة والهندسة البيئية و تدربوا على كيفية تطبيق الطرق الحديثة لجمع ومعالجة البيانات الجغرافية المكانية في الزراعة الدقيقة، وذلك في زيارة محطة ديداكتيك التابعة لـ ULST كما

شاركوا في جمع عينات التربة وتحديد طريقة إجراء التحليل داخل هذه المختبرات في قسم الأحياء ووقاية النباتات، قاموا باستكشاف مختبرات مختلفة بما في ذلك علم النباتات، ووقاية النباتات، وعلم التشريح المقارن، وعلم الحيوان، وعلم تشريح الإنسان. قاموا باستكشاف وتحليل مجموعة الفراشات والحشرات، كما تعلموا كيفية استخدام أنواع مختلفة من المعدات.

يضم الوفد الطالبة ريم محمد بدر الدين ، نهلاء فتحي عبد اللاه ،منار احمد يوسف ، ابو المجد محمد ابو المجد بكلية الطب البيطري ، علي معروف احمد ، منار حمدي العبد ، منار عبد الناصر محمد بكلية العلوم ، ايمان خالد احمد ، محمد كمال حسين بكلية الزراعة يرافق الوفد صلاح ابراهيم احمد سكرتير وحدة مشروعات الاتحاد الاوربي بالجامعة

وفد من 10 طلاب:

أعلنت جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، سفر وفد مكون 10 طلاب ومسؤولين بالجامعة، إلى دولة رومانيا، ضمن برنامج التبادل الطلابي مع جامعة مايكل الاول برومانيا في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعة مايكل الأول بمدينة تيمشوارا بدولة رومانيا في مجال التبادل الطلابي.

وقال بيان للجامعة، إن الوفد الطلابي من كليات الزراعة والطب البيطري و العلوم لجامعة مايكل الاول بدولة رومانيا خلال الفترة من 9 الى 15 سبتمبر 2024 .