تشكيل إنجلترا المتوقع أمام هولندا باليورو

اختتم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الهولندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية 2024.



ويبحث المنتخب الإنجليزي عن تحسين المستوى خلال موقعة هولندا، حيث يرغب في التأهل للمباراة النهائية من اليورو.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام هولندا

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإنجليزي مواجهته أمام نظيره الهولندي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كيرات تريبير، مارك جيهي، جون ستونز، والكر.

خط الوسط: ديكلان رايس، كونور جالاجير، بيلينجهام.

خط الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا.

وكان المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على المنتخب السويسري بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في شوطيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فيما فاز المنتخب الهولندي الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل لنصف نهائي المسابقة.

ومن المقرر انطلاق مباراة إنجلترا أمام هولندا في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.