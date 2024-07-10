أولمو على رأس هدافي يورو 2024

نجح اللاعب الإسباني داني أولمو في تصدر جدول ترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وذلك بعدما ساهم في تأهل منتخب بلاده لنهائي البطولة.



وكان المنتخب الإسباني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب أليانز آرينا.

ورف داني أولمو رصيده من الأهداف في نسخة اليورور 2024 لثلاث أهداف، حيث يتساوى مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو، ولاعب جورجيا جيورجيس ميكاوتادزي، وجمال موسيالا لاعب ألمانيا وإيفان سكرانز لاعب سلوفاكيا.

ترتيب هدافي اليورو 2024

1_ داني أولمو، إسبانيا، 3 أهداف.

2_ كودي جاكبو، هولندا، 3 أهداف.

3_ جيورجيس ميكاوتادزي، جورجيا، 3 أهداف.

4_ جمال موسيالا، ألمانيا، 3 أهداف.

5_ إيفان سكرانز، سلوفاكيا، 3 أهداف.

6_ فابيان رويز، إسبانيا، هدفان.

7_ كاي هافيرتز، ألمانيا، هدفان.

8_ جود بيلينجهام، إنجلترا، هدفان

9_ هاري كين، إنجلترا، هدفان.

10_ دونيل مالين، هولندا، هدفان.