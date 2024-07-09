الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

بمكونات طبيعية.. احصلي على أظافر طويل وقوية

تطويل الأظافر
تطويل الأظافر

تُعتبر الأظافر الطويلة والقوية علامة جمالية وصحية مهمة للكثيرين، ويمكن أن تكون العناية بالأظافر مهمة تتطلب الوقت والجهد، ولكن الاعتناء الجيد بها يسهم في الحفاظ على صحتها وجمالها. تقدم الوصفة الطبيعية التالية طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز نمو الأظافر وتقويتها بمكونات طبيعية ومتوفرة.


 

 وصفة طبيعية لتطويل الأظافر

مكونات:

- زيت اللوز الحلو

- زيت جوز الهند

- زيت القرنفل

- فيتامين E (كبسولات قابلة للأكل)


 

الطريقة:

1. امزج مقادير متساوية من زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، وزيت القرنفل في وعاء صغير.

2. اقطع كبسولات فيتامين E وأضف محتوياتها إلى الخليط.

3. قومي بتدفئة الخليط قليلاً لبضع ثوانٍ في الميكروويف أو على حمام مائي خفيف.

4. ضعي الخليط على الأظافر والبشرة المحيطة بها، ودلكيه برفق لمدة 5 دقائق.

5. اتركي الخليط على الأظافر لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.


 

الاستخدام:

- استخدمي هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

- يمكنك استخدام هذا الزيت كمرطب يومي للأظافر والبشرة المحيطة بها للحفاظ على الترطيب والتغذية.

 

باستخدام هذه الوصفة الطبيعية بانتظام، ستلاحظين تحسنًا في قوة وطول أظافرك بمرور الوقت.

 

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الجريدة الورقية