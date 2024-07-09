استمتع بالصيف مع جيلي الفراولة المنعش في المنزل

صيفٌ حارٌ ورائحة الفراولة اللذيذة تملأ الأجواء، لا شيء يضاهي تحضير جيلي الفراولة اللذيذ في المنزل ليبرّد أجواءك ويمنحك نكهة منعشة ومميزة.

يعد جيلي الفراولة من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها بسرعة وبمكونات بسيطة، ويمكن تقديمه كطبق منفصل أو كجزء من وصفة حلوى أخرى مثل التارت أو الحلويات الباردة. تعلم كيفية إعداد جيلي الفراولة اللذيذ في خطوات بسيطة وسريعة.





طريقة عمل جيلي الفراولة في المنزل

1. تحضير الفراولة:

- اغسلي الفراولة جيدًا ثم قطعيها إلى شرائح رقيقة أو قطع صغيرة حسب الرغبة.





2. تحضير الخليط:

- في قدر صغير، ضعي كوب ماء بارد.

- أضيفي 2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين (النكهة المفضلة لك).

- خلطي المكونات جيدًا واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الجيلاتين مع الماء.





3. تسخين الخليط:

- ضعي الخليط على نار هادئة، واستمري في التحريك حتى يذوب الجيلاتين تمامًا ويصبح الخليط سائلًا.





4. إضافة السكر والفراولة:

- أضيفي 3/4 كوب سكر إلى الخليط واستمري في التحريك حتى يذوب السكر تمامًا.

- أضيفي شرائح الفراولة إلى الخليط وقلبيها برفق حتى تتوزع بالتساوي.





5. صب الجيلي في القوالب:

- صبي الخليط في قوالب التقديم أو في أكواب التقديم الفردية.





6. التبريد والتجميد:

- ضعي القوالب في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات حتى يتماسك الجيلي تمامًا.





7. التقديم:

- قدمي جيلي الفراولة المبرد وزينيه حسب الرغبة بشرائح فراولة أو نعناع.





باستخدام هذه الخطوات البسيطة، ستحظى بجيلي فراولة لذيذ ومنعش يمكن أن يكون إضافة مثالية إلى سفرتك في أيام الصيف الحارة.