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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إسبانيا تقلب الطاولة على فرنسا في أول نصف ساعة

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا

أصبحت هناك حالة من الإثارة في أول نصف ساعة من مواجهة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإسباني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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واستطاع منتخب فرنسا من تسجيل الهدف الأول في مرمى نظيره الإسباني في الدقيقة الثامنة من خلال اللاعب راندال كولو مواني.


ثم تعادل المنتخب الإسباني من خلال اللاعب لامين يامال في الدقيقة 21، وأضاف مواطنه داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.


وكان ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.
وسط الملعب: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.
الهجوم: كولو مواني، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.

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