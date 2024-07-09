10 لاعبين خارج صفوف النصر السعودي بالموسم الجديد

قررت إدارة نادي النصر السعودي الإطاحة بـ10 لاعبين دفعة واحدة من قائمة الفريق قبل الإعداد للموسم الكروي الجديد والدخول في معسكر خارجي في البرتغال ثم إسبانيا.

وأكد الصحفي عبد العزيز العصيمي، أن إدارة نادي النصر السعودي قررت إبعاد 10 لاعبين نهائيًا من قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وضمت قائمة المستبعدين من صفوف النصر السعودي في الموسم الجديد كل من:

حمد آل منصور – نواف بوشل – أسر هوساوي – فهد طالب – محمد العتيبي – أفندي – منصور الشمري – وليد صابر – صهلولي – الزبيدي.



واستقرت الإدارة النصراوية على إعارة اللاعبين، وإعداد برنامج خاص لتدريبهم خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لرحيلهم عن صفوف الفريق.

جدير بالذكر أن النصر كان قد حل في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ويسعى إلى تحقيق إنجازات جديدة وحصد البطولات خلال الفترة المقبلة بعد موسم مخيب للآمال بدون أي بطولة.