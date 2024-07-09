هل تؤثر الحرارة الشديدة على وظائف المخ والنفسية؟

تحدثت الدكتورة فارفارا فيلينوفا عن التأثير السلبي للحرارة على الوظائف الإدراكية للإنسان والحالة العقلية.

وقالت الدكتورة فيلينوفا إن الحرارة الشديدة يمكن أن يكون لها تأثير غير مرغوب فيه على وظائف المخ، مما يؤدي إلى تفاقم جودة وكثافة عمليات التفكير.

وإن الدماغ عضو مرن للغاية، ولكن لديه أيضًا قيود تؤدي إلى انخفاض وظائفه، ولاحظ العديد من العاملين في المكاتب انخفاضًا واضحًا في قدرتهم على العمل، ويصبح الأطفال والطلاب خاملين، ويصبح من الصعب فهم المعلومات وتذكرها بشكل أسوأ.

وأضافت فيلينوفا أن الحرارة الشديدة تساهم أيضًا في حدوث تغيرات عقلية سلبية وقد يتدهور سلوك الأطفال: يصبحون أكثر نزوة وتذمرًا، قد يعاني البالغون من زيادة القلق وأعراض الاكتئاب، ويعانون من اضطرابات النوم، ويصبحون أكثر اكتئابًا، وعلى العكس من ذلك، سريعي الغضب.

وقالت الطبيبة: "خلال فترات الحرارة الشديدة، يزداد التهيج والعدوانية".

وأوضحت فيلينوفا أن الحرارة لها تأثير محدد على عمل نظام الغدد الصماء، وبالتالي على مستويات الهرمونات وعلى سبيل المثال، قد يرتفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر)، مما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب والشعور بالذعر.

وحذرت الطبيبة النفسية من أنه إذا تم تشخيص الاضطرابات العقلية بالفعل، فإنها قد تتفاقم في الحرارة.