محافظ أسيوط يشهد ميدانياً البدء فى أعمال التطوير الشامل لمحطة الثروة الحيوانية ببنى مر بالفتح

شهد اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء ،انطلاق أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة بنى مر التابعة لمشروع تنمية الثروة الحيوانية ببنى مر التابعة لمركز الفتح وذلك ضمن خطته لتطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال تفقده المحطة لبدء أعمال التطوير رافقه خلالها النائب الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والنائب احمد حسين جودة عضو مجلس النواب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح ود. سحر عبد الله مدير مشروع الثروة الحيوانية ولفيف من وكلاء الوزارة والتنفيذيين .



وفى بداية زيارته للمزرعة تفقد المحافظ أقسامها وشاهد قطيع الجاموس بالمزرعة والذى يتكون من ١٥٧ رأس ماشية من الجاموس ، وتفقد مخازن الاعلاف وشاهد الحملة الميكانيكية وكهنة السيارات الغير مستغلة، والمحلب الالى بالمحطة ،موجها بضرورة الحفاظ عليه ونظافته المستمرة .



ووجه محافظ أسيوط - خلال الجولة - بالبدء الفورى فى تطوير شامل للمزرعة وتفعيل إنتاجية المزرعة من الألبان وبيعها للمواطنين وتدعيم المشروع بالعمالة اللازمة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوى بالمزرعة وبيعه فى مزاد علنى للمواطنين تعظيماً للموارد.

كما أصدر تعليماته بفحص وحصر الحملة الميكانيكية والكهنة بالمشروع وإصلاح السيارات المعطلة منها على وجه السرعة ووفقاً للإجراءات القانونية وتقليل الفاقد من المخلفات الغير مستغلة بالمحطة من خلال تعظيم الاستفادة منها وإعادة تصنيعها.

كما وجه بإستغلال كافة الأراضى الغير مستغلة بالمزرعة لزراعتها بصفة عاجلة كعلف للماشية ونظافة ودهان الأعمدة والمبانى.

كما وجه المحافظ بتوفير ٥ طن ردة كعلف للماشية بصورة عاجلة حفاظاً على نمو المشروع وتعظيم انتاجيته .



وتابع المحافظ أعمال تطوير ونظافة المحطة ورفع المخلفات العضوية منها ،رفع كافة المخلفات من الاماكن الغير مستغلة تمهيدا للبدء فى زراعتها، موجهاً العاملين بالمشروع بالجد والاجتهاد والاخلاص فى العمل معلنا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع استكمالا لخطة التنمية.

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