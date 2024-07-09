30 نباتا.. العدد السحري للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان

قال خبراء الصحة إن التنوع الصحي في النظام الغذائي يزيد فرصة استهلاك جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتجنب المرض والموت المبكر.

يشمل النظام الغذائي المتنوع تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل، بالإضافة إلى القهوة والشوكولاتة الداكنة.

وكشفت الدراسات أن تناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميا، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحتك على المدى الطويل.

وأشار الخبراء إلى تحدي 30 نباتا في الأسبوع، الذي يدعمه تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينغز كوليدج لندن، حيث يقول إن تناول مجموعة واسعة من الأطعمة "قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويساعدك على البقاء بصحة جيدة".

وفي حديثه لبرنامج Morning Live على "بي بي سي"، قال الشيف هيو فيرنلي ويتينغستال: "في دقيقة نتحدث عن 5 نباتات في اليوم، وفي الدقيقة التالية نحث الناس على تناول 30 نباتا مختلفا في الأسبوع. ومع ذلك، هناك اختلاف مثير للاهتمام، عندما نقول نباتات، فإننا نتحدث عن النباتات على أوسع نطاق ممكن، وهذا لا يقتصر على الفواكه والخضروات فحسب، بل المكونات النباتية، مثل البقول والمكسرات والبذور وغيرها".

وأضاف: "إنه أمر يستحق القيام به، لأن هذا التنوع في النباتات في نظامك الغذائي سيبقيك في صحة جيدة للغاية".

وأوضح فيرنلي ويتنغستال، الذي أصدر كتابا جديدا بمقدمة كتبها البروفيسور سبيكتور، كيف أظهر العلم أن 30 هو العدد السحري من النباتات، التي يجب أن يهدف الناس إلى استهلاكها كل أسبوع.

وقال: "تبين أنه كلما زاد عدد النباتات التي يأكلها الناس، كانت أجسامهم أكثر صحة مع نتائج أفضل على المدى الطويل".