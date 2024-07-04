قضيتنا عادلة.. وزير الري: نرفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة

أكد هاني سويلم وزير الري، استمرار العمل على تكثيف تطهير المنشآت المائية ووصل المياه لكل مزارع بدون مشاكل".

وقال وزير الري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هناك توجيهات لتكثيف العمل مع دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل".

لدينا قضية عادلة في ملف سد النهضة ونطالب بتطبيق القانون

وأضاف وزير الري: "لدينا قضية عادلة في ملف سد النهضة ونطالب بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بس النهضة وموقف مصر واضح ونرفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة الذي تم بناؤه بطريقة أحادية"، معقبا: "نتحرك دائما لحماية مصالح وحقوق المصريين في ملف المياه".

والتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بقيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على تهنئة الدكتور سويلم بتجديد الثقة فيه وزيراً للموارد المائية والرى.

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تقدير كبير له ، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى التي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وأن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد وإستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخلياً ، وساهمت فى تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى ، داعياً لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.