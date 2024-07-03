بعد تجديد الثقة.. وزير الري يحلف اليمين ويؤكد استكمال الإنجازات

أعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي على تجديد الثقة، وذلك عقب حلفه اليمين الدستورية، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين.

وثمّن الدكتور سويلم الثقة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتي يعتبرها وسام شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمساهمة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأكد أن الوزارة ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0” لرفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين.