أنباء عن وجود إصابات..اخلاء عقارين مجاورين بشبين الكوم بالمنوفية

قررت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، إخلاء عقارين مجاورين لمنزل شبين الكوم المنهار، وفرض كاردون حول المكان لتأمين السكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخلاء عقارين مجاورين

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه اخلو منزلين مجاورين للعقار منهار بمنطقة قبلي شبين الكون، عقب اكتشاف جدار منهار في أحدهما والآخر به تنميل، وعلي الفور تم عمل اللازم من عمل المعاينات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف أبو ليمون، أنه كلف السكرتير العام المساعد لانتقال إلي موقع العقار برفقة القيادات التنفيذية للوقوف على تداعيات انهيار منزل شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية، أن العقار كان به ميول وصادر بشأنه إجراءات قانونية وصاحبه، موضحًا بأنه تقدم بطلب قرار هدم الأحد الماضي، وتمت المعاينة اللازمة وجار تأمين العقارات المجاورة الحادث للوقوف على مدى تأثرها، وسوف يتم الدفع بلجنة هندسية للوقوف على حالة العقارات المتواجدة في مكان الواقعة.



