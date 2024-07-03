الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

حضري ماسك طبيعي لتكبير الشفاه وتمتعي ببديل صحي للفيلر

بديل الفيلر
بديل الفيلر

تعتبر عمليات تكبير الشفاه من العلاجات الجمالية المشهورة في العالم، حيث يسعى الكثيرون إلى الحصول على شفاه أكثر امتلاءً وجمالًا. ومع ذلك، قد تكون الفيلرات والمنتجات الكيميائية غير المعروفة للبعض مرهقة على الجلد أو غير مناسبة للاستخدام اليومي. لذا، يمكن استخدام ماسك طبيعي لتكبير الشفاه كبديل طبيعي وآمن.


 

تكبير الشفاه

طريقة عمل ماسك طبيعي لتكبير الشفاه

المكونات:

- زيت الزيتون: مليء بالمضادات الحيوية الطبيعية والفيتامينات المغذية.

- زيت النعناع: يعمل على تحفيز الدورة الدموية للشفاه وزيادة امتلائها.

- قطرات من عصير الليمون: يساعد في تفتيح الشفاه وتوحيد لونها.


 

طريقة التحضير:

1. اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع قطرات من زيت النعناع في وعاء صغير.

2. أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.


 

التطبيق:

1. قومي بتطبيق الخليط بلطف على الشفاه باستخدام أطراف أصابعك.

2. دلكي الشفاه بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين لتحفيز الدورة الدموية.

3. اتركي الماسك لمدة 5-10 دقائق قبل غسله بالماء الدافئ.


 

النتيجة:

بانتظام، يمكن أن يساعد هذا الماسك الطبيعي في تكبير الشفاه وإضفاء مظهر أكثر امتلاءً وجمالًا دون الحاجة إلى استخدام الفيلرات الكيميائية القاسية.

 

تعد الوصفة الطبيعية لتكبير الشفاه بديلاً آمنًا وفعّالًا عن العلاجات الجمالية التقليدية، ويمكن استخدامها بانتظام للحصول على نتائج مرضية وملحوظة.

 

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الجريدة الورقية