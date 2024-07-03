نص القسم الدستوري الذي سيؤديه رئيس الحكومة والوزراء أمام الرئيس السيسي

تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية.

ويشهد التغيير الوزاري الجديد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة.

وينتظر الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.