تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية.

ويشهد تشكيل الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، حيث تم تغيير أكثر من 20 وزيراً في الحكومة الجديدة.

الوزراء الجدد في حكومة مدبولي الثانية

- شريف فاروق للتموين

- أسامة الأزهري للأوقاف

- مايا مرسي للتضامن الاجتماعي

- شريف الشربيني للإسكان

- أحمد كوچوك للمالية

- السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة لها

- المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

- حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

- عدنان فنجري للعدل

- سامح الحفني للطيران

- الدكتور محمد عبداللطيف، لحقيبة التربية والتعليم

- محمد جبران وزيرًا للعمل

- أحمد هنو وزيرًا للثقافة

- منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية

- شريف فتحي وزيرًا للسياحة