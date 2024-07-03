تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية.

ويشهد تشكيل الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رحيل عدد كبير من الوزراء الذين كانوا يتواجدون في الحكومة السابقة.

وجاء أسماء الوزراء الراحلين عن الحكومة الجديدة كالتالي:

د. علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية

د. محمد شاكر - وزير الكهرباء

م. طارق الملا - وزير البترول

أحمد عيسى - وزير السياحة

نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي

نيفين الكيلاني – وزيرة الثقافة

د. محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

د. رضا حجازي - وزير التربية والتعليم

م. أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة

د. محمد معيط - وزير المالية

المستشار عمرو مروان وزير العدل

السيد القصير وزير الزراعة

السفير سامح شكري وزير الخارجية

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

د. عاصم الجزار وزير الإسكان

السفيرة سها جندي وزير الهجرة

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

المستشار علاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية

حسن شحاتة - وزير العمل