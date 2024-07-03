فعاليات متنوعة للأطفال في مهرجان العلمين الجديدة (شاهد)

قالت موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، إن مهرجان نبتة على هامش مهرجان العلمين وهو واحد من المهرجانات المنتظرة بشكل كبير.

الأطفال لديهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الأطفال لديهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، وهي أولى الكلمات التي بدأ بها أحمد أمين رئيس مهرجان نبته، أحد المهرجانات المنتظرة على هامش مهرجان العلمين في دورته الثانية ضمن 5 مهرجانات على هامش مهرجان العلمين وهو مهرجان ترفيهي يخص الثقافة والفنون وحفلات غنائية ومهرجان رياضي ونبيته.

مهرجان نبتة

وتابعت أن مهرجان نبتة فيه كل ما يخص الترفيه للأطفال وكذلك كل ما يخص صناعة الطفل، وتحدث رئيس المهرجان أحمد أمين عن أهمية مهرجان نبتة وأنه سيكون من 23 إلى 28 أغسطس على هامش مهرجان العلمين.

أهم المعلومات عن مهرجان العلمين في دورته الثانية:

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين يوم 11 يوليو الجاري.

تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

ينقسم المهرجان إلى 5 مهرجانات منها مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه بالإضافة إلى مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، والذي يترأسه الفنان أحمد أمين.

يضم المهرجان عدة فعاليات تنوعت بين الحفلات الغنائية، والعروض المسرحية، فضلًا عن دعم الطفل والتعاون المصرى السعودى ضمن فعاليات المهرجان.

ويُقام ضمن المهرجان 35 فعالية ترفيهية إلى جانب 12 حدثًا رياضيا تغطى جانبًا كبيرًا من الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية.

كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة.

سيتم تبادل الفعاليات مع أبرز مهرجانات السعودية ، حيث تم التعاون مع هيئة الترفيه لتقديم 6 مسرحيات من موسم الرياض في العلمين، إلى جانب إقامة مهرجان الطعام للتعرف على مختلف الأطعمة وتقاليدها ومكوناتها.

تم تخصيص ٦٠ ٪ من أرباح المهرجان لصالح أهالي غزة.