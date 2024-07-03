مهرجان العلمين 2024| أكبر حدث عالمي على أرض مصر

مهرجان العلمين الجديدة 2024.. تصدر محركات البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة الماضية بالتزامن مع قرب انطلاق فعاليته بمدينة العلمين الجديدة بإعتباره ضمن أكبر الأحداث العالمية على أرض مصر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مهرجان العلمين في دروته الثانية:

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين يوم 11 يوليو الجاري.

تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

ينقسم المهرجان إلى 5 مهرجانات منها مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه بالإضافة إلى مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، والذي يترأسه الفنان أحمد أمين.

يضم المهرجان عدة فعاليات تنوعت بين الحفلات الغنائية، والعروض المسرحية، فضلًا عن دعم الطفل والتعاون المصرى السعودى ضمن فعاليات المهرجان.

ويُقام ضمن المهرجان 35 فعالية ترفيهية إلى جانب 12 حدثًا رياضيا تغطى جانبًا كبيرًا من الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية.

كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة.

سيتم تبادل الفعاليات مع أبرز مهرجانات السعودية ، حيث تم التعاون مع هيئة الترفيه لتقديم 6 مسرحيات من موسم الرياض في العلمين، إلى جانب إقامة مهرجان الطعام للتعرف على مختلف الأطعمة وتقاليدها ومكوناتها.

تم تخصيص ٦٠ ٪ من أرباح المهرجان لصالح أهالي غزة.