ناقد فني: مهرجان العلمين مناسب للأسرة بالكامل والنسخة الثانية تضم مفاجآت كثيرة

قال مصطفى حمدي، الناقد الفني، إن نجاح الدورة الأولى من مهرجان العلمين وضع مسؤولية كبيرة للغاية أمام القائمين على المهرجان في دورته الثانية، فلابد أن يشتمل على أمور وفعاليات جديدة، وهذا يشكل تحديا كبيرا، موضحا أن المهرجان هذا العام متنوع بشكل أكبر وينقسم لعدة مهرجانات صغيرة.

إقامة مهرجان نبتة للطفل تعد من الأفكار الجديدة

وأضاف «حمدي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إقامة مهرجان نبتة للطفل تعد من الأفكار الجديدة التي ضمها مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وهذه فكرة متفردة وجديدة في المهرجانات الترفيهية، كما أن مهرجان العلمين يؤسس ويرسخ فكرة كونه مناسب وموجه للأسرة بشكل كامل، ولا يقتصر على الكبار فقط.

إقامة مهرجان للطبخ في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

وتابع، أنه من المقرر إقامة مهرجان للطبخ في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، فهو لا يقتصر على الموسيقى والغناء والحفلات فقط بل يتوسع في الفقرات والتوجهات الخاصة به، لافتا إلى أنه بالعام الماضي ضم فعاليات رياضية كبرى، ويأتي ذلك فضلا عن التطور الكبير التي سوف تشهده الحفلات والنجوم المشاركة بها، فالنسخة الحالية تم الإعلان عن 3 نجوم كبار: عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، فضلا عن العديد من النجوم الشبابية مثل: ويجز، كايروكي.