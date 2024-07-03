مصرع خمسيني سقط عليه حائط أثناء قيامه بهدم منزل بالمنشأة

استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وجرح رضي بفروة الرأس من الخلف سقط عليه حائط أثناء قيامه بالعمل في هدم منزل وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول "عماد . ا . م . ع" 50 سنة عامل مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وجرح رضي بالرأس من الخلف إدعاء سقوط حائط عليه وتوفـي عقب وصوله يقيم بدائرة المركز.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من : - عم المتوفي "مالك . م . ع" 49 سنة عامل و"يوسف . م . ح. م" 28 سنة عامل يقيمان بذات العنوان أفادا بأنه أثناء قيام المتوفي وبرفقته الثاني بهدم منزل دائرة المركز ملك "نبيل . ب . ص . م" 46 سنة عامل يقيم بذات الناحية إنهارت عليه حائط مما أدي لإصابته ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائية وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيب مزارع في بداية العقد السادس من العمر بطلق ناري أعلى الركبة ونجل شقيقه بطلق ناري بمشط القدم في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج بسبب خلافات على حد فاصل بأرضهم الزراعية وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أبو عقيل . ح . ح . ح" 51 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري أعلى الركبة اليمنى ونجل شقيقه "محمود . ق . ح . ح" 28 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بمشط القدم اليمنى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "علي . ح . د . ب" 38 سنة عامل ونجل عمومته "محمود . ا . س . ش" 65 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم الخاص بنجل عمومته "عبد الرحيم . د . ب . ق" 77 سنة مزارع يقيم بذات الناحية كما ضبط بحوزته فرد روسي وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما مما نتج عنه إصابة الطرف الأول المشار إليها بسبب خلاف علي حد فاصل بأرضهم الزراعية بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .