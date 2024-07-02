عمرو وردة ينتقل لنادٍ جديد بالدوري اليوناني

أتم نادي أتروميتوس اليوناني تعاقده مع اللاعب المصري عمرو وردة البالغ من العمر 30 عامًا في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد فقط.

وكان عمرو وردة لاعبًا لفريق أتروميتوس منذ 8 سنوات بعدما لعب له في موسم 2017-2018.

وقال عمرو وردة للموقع الرسمي بعد التوقيع معه: “أنا سعيد جدًا لعودتي هنا مرة أخرى، تعلمون جميعًا ما يعنيه هذا الفريق بالنسبة لي”.

وتابع: “لقد دعمني نادي أتروميتوس في أوقات صعبة عندما لم يصدقني أحد، ولقد فعلت هنا عدة أشياء مذهلة وشاركت في بطولات أوروبا مرتين، والآن يمكننا معا العودة مرة أخرى للمشاركات الأوروبية”.

وأختتم تصريحاته: “أريد أن أتوجه بالشكر لـ السيد سبانوس رئيس النادي على ثقته في، لقد كنا نتواصل خلال السنوات الماضية ويعرف مدى رغبتي في العودة إلى هنا، ومدى حبي لذلك النادي، وأشكر أيضا يانيس أنجيلوبولوس المدير الفني للفريق”.