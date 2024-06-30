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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

فيلم الرعب A Quiet Place: Day One يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

فيلم الرعب A Quiet
فيلم الرعب A Quiet Place: Day One

هبوط فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات، للمرة الأولى منذ 14 يوما، بعد طرح فيلم الرعب A Quiet Place: Day One الذي تصدر المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي محققا 22.5 مليون دولار، بينما لم يحقق فيلم الرسوم المتحركة سوى 17 مليون دولار.

فيلم الرعب A Quiet Place: Day One

 

تفاصيل فيلم الرعب A Quiet Place: Day One

وبالرغم من تراجع فيلم Inside Out 2 إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، إلا أنه ما زال يحتل المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات حول العالم لعام 2024، بإجمالي إيرادات تجاوز 880 مليون دولار، بينها 429 مليون دولار في السينما المحلية بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى 451 مليون دولار في دور العرض الخارجية.

Inside Out 2 الأعلى إيراد في 2024
وتذهب مؤشرات شباك التذاكر إلى أن فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 سيكون أول فيلم في عام 2024 يكسر حاجز المليار دولار في شباك التذاكر، وذلك بعد ما نجح في تحقيق 880 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، ليزيح فيلم المركز الأول Dune: Part Two والذي بلغت إيراداته 711 مليون دولار.

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