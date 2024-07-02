اعلام عبرى: من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون

بدلاً من إطلاق شعارات

أفاد مسؤولون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) للقناة 13 الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ينبغي عليه أن يركز جهوده على حل أزمة السجون بدلاً من الاكتفاء بإطلاق الشعارات.

وأعرب المسؤولون عن استيائهم من عدم تحقيق تقدم ملموس في معالجة الأوضاع المتردية في السجون، مؤكدين أن تحسين ظروف الاحتجاز ومعالجة المشكلات الهيكلية تتطلب إجراءات فعلية وليس مجرد تصريحات.

وأشاروا إلى أن الظروف الحالية في السجون تسهم في تأجيج التوترات وتؤثر سلباً على الأمن العام، داعين بن غفير إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لحل الأزمات المتراكمة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لبن غفير، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتحسين الأوضاع في السجون وتلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين.

يُذكر أن السجون الإسرائيلية تشهد أوضاعاً صعبة على صعيدي الظروف المعيشية والإدارة، ما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان ويزيد من التوتر بين السجناء وإدارة السجون.

القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا 4 بقذائف الياسين 105 في رفح ورصدنا هبوط مروحيات للإجلاء

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابتي ميركافا 4 تابعتين للجيش الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 في منطقة المخيم الغربي برفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيان صدر اليوم أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في الدبابات المستهدفة، مؤكدة أن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية في المنطقة لإجلاء الجنود المصابين.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ضمن إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً عزم الكتائب على مواصلة التصدي للقوات الإسرائيلية في كافة المواقع.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن تفاصيل العملية أو الإصابات المحتملة في صفوف جنوده، فيما تشهد المنطقة توتراً متزايداً وتصاعداً في العمليات العسكرية بين الجانبين.

يُذكر أن منطقة رفح تعد واحدة من أكثر النقاط الساخنة في قطاع غزة، حيث تتكرر الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، مما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة ويعقد الأوضاع الإنسانية.